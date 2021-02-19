В с. Мосьпаново, в Харьковской области жители обратились к полицейским с просьбой посетить одинокого дедушку, который длительное время не выходит из дома, на телефонные звонки не отвечает.

Правоохранители нашли хозяина в холодном доме, без света и нормальных условий для жизни. Во время беседы с пожилым мужчиной полицейские узнали, что мужчина длительное время не ел, потому что у него не было средств. Растопить печь он тоже не мог - не было сил. Об этом случае немедленно сообщили старосте деревни.



Офицеры нарубили дедушке дрова, разожгли печь. Кроме того, пенсионеру восстановили электроснабжение, организовали доставку воды и продуктов питания. Его осмотрят врачи, а после переместят в территориальный центр социального обслуживания Чугуевского района.