Харьковский театр для детей и юношества готовит премьеру спектакля по мотивам ирландских легенд. Изюминки постановки – ирландский фольклор, элементы стимпанка в оформлении, а еще сказочные герои, которые не так просты, как кажется на первый взгляд. Репетиции только начались, впереди – два месяца творческого процесса. Создатели спектакля поделились с «Вечерним Харьковом» своими идеями, а актеры – первыми впечатлениями о ролях.

– Ирландия – самый крупный поставщик сказочных историй для всего мира, – рассказывает автор пьесы и режиссер спектакля Александр Драчев. – Феи, гномы, лепреконы, пикси, гоблины большей частью родом из Ирландии: именно здесь придумали страну под холмами, где живут разные волшебные народы. При написании пьесы понадобилось изучать ирландские народные сказки и легенды. Это нужно было и для того, чтобы, например, понимать, в каких отношениях находятся друг с другом персонажи: любят ли гномы фей, а феи гномов, чем занимаются пикси. Кроме того, возможно, на атмосферу нашей сказки повлиял и хулиганский фон нашумевших бестселлеров ирландского писателя-фантаста Йона Колфера, который популяризировал ирландский фольклор и фантастику.Зритель увидит в спектакле темпераментные ирландские танцы, услышит ирландскую музыку в аранжировке. Александр Драчев надеется, что спектакль получится динамичным. В пьесе много коротких сцен – режиссер стремится уложить в короткий промежуток времени большое количество событий и действий.В оформлении сцены будут использованы элементы стиля стимпанк. Это направление фантастики, ставшее уже субкультурой, когда действие происходит в мире, где широко используются технологии паровых машин, заменяющих электронику. Как родилась такая идея?– Было много споров и размышлений на тему: как поселить весь народец в подземелье и как оно должно выглядеть, – рассказывает художник спектакля Аркадий Чадов. – Режиссер Александр Драчев подсказал идею – если есть подземелье, должен быть и народ, который его создал. Это гномы, которые вырыли большие шахты с ответвлениями, ведущими к разным народцам. Наше ответвление на сцене выглядит как шахта гномов. В шахте есть подъемные и прочие механизмы, поэтому мы применяем стиль стимпанк. Этот стиль хорошо ложится на содержание спектакля, наша сцена – сплошное движение: вагонетки, очень много больших шестеренок размером от полутора до трех метров. Все механизмы будут двигаться, а персонажи – взбираться на них, прятаться, гоняться друг за другом. Такие юмористические сценки очень нравятся нашим зрителям. Оформление позволяет менять картины, создавать разные мизансцены. Вся сцена будет находиться в действии.В стиле стимпанк будут оформлены и костюмы героев. Элементы одежды сделают «позолоченными» – под старину.– Сказка по мотивам ирландских легенд вызовет интерес у всех зрителей – от самых маленьких до самых взрослых Все будет очень красиво и изысканно, – обещает Аркадий Чадов.Андрей Гапанович-старший играет в спектакле Мака Груха. Его герой – финансист и политик. Казалось бы, он любит свою страну и посвятил себя служению во благо, но слово «политик» для многих стало токсичным, и у актера появились вопросы к персонажу.– Очень хочется доверять политикам и финансистам, но это сложно, – признается Андрей Федорович. – У них какая-то своя правда, своя жизнь, свои цели, задачи и, к сожалению, не всегда честные шаги. Даже если у моего персонажа благие намерения, для меня как для актера и человека кажется не совсем честным его желание хитростью завладеть тремя «чудесами» – арфой, фонарем и горшочком. Он не собирается, например, покупать арфу. Он предлагает оставить ее на хранение в своем сейфе. Для меня это – начало характеристики человека, некий звоночек, хотя Мак и клянется, что вовсе не хочет завладеть арфой. Как-то подозрительно. Возможно, он любит свою страну и все для нее делает. Но возникает вопрос: а можно ли идти к благой цели по костям, позволяя себе неприемлемые вещи? Будет ли счастлива от этого страна? Мне кажется, нет. Подумать есть о чем, можно поглубже копнуть данного персонажа.Каким Мак Грух будет в спектакле, покажет дальнейшая работа над ролью. Возможно, репутация политика и экономиста окажется безупречной.– Это мой первый взгляд на образ, а в творческом процессе все может измениться. Но если появляются вопросы, на них надо отвечать, а потом воплощать на сцене – это для артиста здорово и интересно, – считает Андрей Гапанович-старший.В спектакле задействован и 22-летний Андрей Гапанович-младший. В театре он сыграл десять ролей, а дебютной была роль Незнайки.– В «ирландском» спектакле играю Олофа, – рассказывает Андрей Гапанович-младший. – Мой персонаж предан королю и готов сделать для него все. Но мне кажется, что он заучка и любит выпендриваться. Роль пока еще в процессе: мы только читаем, выясняем, строим характер. Однако буквально с первых читок мне стало интересно: первые мысли уже пошли. Короля играет свита. Я – свита, а значит, характер короля. Получается, какой король – такой и я. Это тоже нужно будет включать в разбор, и мне интересно делать этот образ. Работа над спектаклем только началась, мы будем искать характер персонажа, вместе с режиссером выстраивать линию поведения – словом, доводить его до «конфетки».По словам Андрея, ему в жизни повезло.– У меня все только начинается, а у отца гораздо больше актерского опыта, – говорит молодой актер. – Иногда прошу профессиональной помощи, и это настоящий шик и блеск. Мы устраиваем дома долгие посиделки: смотрим текст, обсуждаем сверхзадачи, задачи, сквозную линию. Такие «заседания» могут показаться нудными, но они дают значительный результат в нашей актерской работе.Вне всякого сомнения, и в этой сказке добро победит зло. И одно из таких «зол» в пьесе – коварная Мадам де Махляр.– Ею движет меркантилизм – возможность заработать кучу денег, – рассказывает исполнительница роли Виктория Белая. – Она получает приказ выкрасть артефакты – волшебную арфу и прочие вещи, которые доставляют другим радость. За это ей обещано золото. Но Мадам де Махляр – не очень удачливая мошенница. Она остается без золота и, посрамленная, убегает.Работа над спектаклем пока на начальном этапе, но скоро персонаж станет обретать конкретные очертания.– Я еще не все знаю о своей героине, – признается Виктория Белая. – Вместе с режиссером изучаем пьесу, нащупываем роль, ищем, какие мотивы движут Мадам де Махляр. В роли должно быть развитие. Исключительно плохих или абсолютно хороших людей не бывает. Наверняка в моем персонаже есть что-то положительное, и зрителю интереснее наблюдать за неоднозначным характером. Играть положительных героев значительно проще и немножечко скучно. Зло многолико, но тем интереснее работать. Ищешь мотив: почему персонаж так поступает? Может быть, у него комплексы, психологические травмы или в детстве не привили базовые ценности? Такая работа не только помогает в создании образа и спектакля. Она приводит меня в чувство как актрису. Мы не всегда поступаем так, как хотелось бы, а на примере отрицательного персонажа можно проанализировать и свое поведение.Актрисе не раз и не два доводилось играть отрицательных героев.– Моя творческая жизнь – это череда отрицательных персонажей, – смеется Виктория Белая. – Я начинала свою карьеру с лирических героинь, но очень быстро перешла в другую категорию. У меня достаточно низкий голос и жесткий характер, поэтому мне, наверное, и достаются такие роли. Играла хозяйку Медной горы, Снежную Королеву, а Бабой Ягой и ведьмой была много раз. Подобные роли сопровождают меня всю жизнь.Как правило, злобных старух и прочих вредных личностей маленький зритель не жалует. Но исполнительница отрицательной роли готова к очередному порицанию публики.– Зрители реагируют по-разному, – говорит актриса. – Если персонаж отрицательный, но сыгран с иронией, с юмором, он даже вызывает симпатию. Ну а если персонаж совсем уж отрицательный, очень злой, то дети относятся к нему с опаской. Когда артисты выходят на поклон, зрители дарят им цветы. Мне зачастую не дарят. А я и не в обиде: малыши не могут разделить исполнителя и образ, который он воплощает. Бывает, боятся ко мне приближаться и даже осторожно подходят к тем актерам, которые стоят на сцене рядом со мной. Это значит, что я хорошо сыграла, и мы не зря старались: в дальнейшем дети будут держаться от плохих людей подальше и постараются оградить себя от них в реальной жизни.Премьеру тюзовцы планируют показать в конце апреля.