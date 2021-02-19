Балкон Художественного музея обвалился год назад - 18 февраля. Его каркас тогда рухнул на тротуар.

Об этом пишет "Суспільне".



Как сообщил ответственный мастер Тимур Трофименко, работы по демонтажу начались 16 февраля. Рабочие будут убирать сам балкон и металлические опоры. Завершить работы должны в течение месяца.



На место разрушенного балкона рабочие вмонтируют новую железобетонную плиту, поверх которой будут восстановлены все элементы памятника архитектуры.



По словам директора музея Валентины Мызгиной, чтобы начать ремонт, пришлось длительное время оформлять документы, искать строителей. Тендер объявляли дважды.





