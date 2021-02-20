Об отключении сообщает КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Победы, 65-а (п. №3, стояк), ул. Шатиловская, 41 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.21 г.ул. Старошишковская, 12 (п. №6, стояк) до 20:00 20.02.21 г.ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №7, стояк) до 20:00 20.02.21 г.ул. Териховская, 24 (п. №3) до 20:00 20.02.21 г.