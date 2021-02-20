Накануне вечером на производственном предприятии загорелись складские помещения.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 19 февраля в 19:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на производственном предприятии на улице Транспортной в поселке Песочин.К месту происшествия сразу направили два пожарно-спасательных отделения, на момент прибытия которых горело одноэтажное здание цеха по производству пластиковых изделий площадью более 2500 кв.м. Внутри здания горел автомобиль "ВАЗ 2121", а огонь успел распространиться на 1000 кв.м.«Существовала угроза распространения огня на соседние объекты. Учитывая ситуацию, руководитель тушения пожара повысил уровень сложности пожара и вызвал дополнительные силы и средства», - прокомментировали в ведомстве.Всего в борьбе со стихией участвовали 42 спасателя, 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также пожарный поезд.Локализировать возгорание удалось лишь в 22:03, а окончательно потушить в 4:28.Причина возникновения пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.