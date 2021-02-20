Вслед за жителями шести районов Харьковской области, громада Пересечного снова вышла на акцию протеста.

Жители Пересечного вышли на акцию протеста против повышения стоимости тарифов, введенного в Украине с 1 января. В частности, люди недовольны ценой на газ.Напомним, что "тарифные протесты" начали прокатываться по Украине с января 2021 года. Так, 15 января протестующие в Харьковской области перекрыли две государственные трассы - Харьков-Киев в Песочине и Харьков-Симферополь в районе Краснограда. В тот же день к акции присоединились харьковчане, а также жители Волчанского, Балаклейского, Харьковского, Валковского, Красноградского и Лозовского районов области.