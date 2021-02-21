Об отключении сообщают в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Жуковского, 15, ул. Старошишковская, 12 (п. №6, стояк), пр. Жуковского, 15 (п. №,), ул. Академика Проскуры, 9-в (п. №3, стояк) до 20:00 21.02.21 г.ул. Мира, 54/1 (п. №2) до 20:00 21.02.21 г.ул. Героев Труда, 68-б (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №7, стояк) до 20:00 21.02.21 г.ул. Танкопия, 13/6 (п. №3, стояк) до 20:00 21.02.21 г.ул. Архангельская, 1 (п. №1) до 20:00 21.02.21 г.пер. Лопатинский, 5 (стояк) до 20:00 22.02.21 г.ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк) до 20:00 21.02.21 г.ул. Волонтерская, 58 (п. №1, стояк), ул. Териховская, 24 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 21.02.21 г.ул. Ахсарова, 5 (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №4) до 20:00 21.02.21 г.