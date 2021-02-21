В 3:13 ночи на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Сотницкий Казачок, на улице Руденко.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, для ликвидации возгорания на место происшествия были отправлены спасатели 52-й Государственной пожарно-спасательной части. На месте пожарные выяснили, что на территории частного домовладения горела хозяйственная постройка, с площадью пожара 45 кв.м.Благодаря оперативным действиям пожарных пожар был локализован уже в 04:40 и ликвидировали в 06:10.Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.