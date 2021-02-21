Впервые в областной администрации проигнорировали оказания почестей памяти погибших Героев Небесной Сотни. Об этом сообщил общественный активист Вадим Поздняков.

Руководство Харьковской областной администрации проигнорировали мероприятия по возложению цветов во время чествований Небесной Сотни в Харькове.По словам руководителя патриотической организации "Світанок" Вадима Позднякова, подобная позиция является симптоматической и проявляется впервые."Печальная картина, учитывая, что без субвенций со стороны области, памятник не начнут строить, из-за большой сметы", - отметил Поздняков.