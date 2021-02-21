Впервые в областной администрации проигнорировали оказания почестей памяти погибших Героев Небесной Сотни. Об этом сообщил общественный активист Вадим Поздняков.Руководство Харьковской областной администрации проигнорировали мероприятия по возложению цветов во время чествований Небесной Сотни в Харькове.
По словам руководителя патриотической организации "Світанок" Вадима Позднякова, подобная позиция является симптоматической и проявляется впервые.
"Печальная картина, учитывая, что без субвенций со стороны области, памятник не начнут строить, из-за большой сметы", - отметил Поздняков.