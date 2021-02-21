Предлагаем вашему вниманию дайджест основных событий региона за 15 - 21 февраля.Пока жители Первомайского жалуются на бездорожье, мэр с нулевыми сбережениями купил себе внедорожник
Николай Бакшеев, который не задекларировал никаких сбережений, обзавелся внедорожником Toyota почти за миллион гривен.
Суд решил, что проспект Жукова в Харькове должен носить имя Петра Григоренко
Второй апелляционный суд отказался удовлетворять позицию Харьковского городского совета.
Харьковчане заплатят 59 миллионов за документацию проекта развязки на Киевской
в Департаменте строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета объявили тендер на проектные работы новой транспортной развязки возле станции метро «Киевская», стоимостью 59 миллионов гривен.
Тендер на охрану парка Шевченко: "Антирейдер" проиграл фирме, имеющей признаки подставной
Конкуренцию скандальному ООО "Антирейдер" составила лишь охранная компания "Зубр", имеющая все признаки фиктивности.
Из-за вспышки COVID-19 под Харьковом школьников отправили на "дистанционку"
На дистанционное обучение перевели учеников средних и старших классов Песко-Радьковской школы Боровской громады.
Минус 290 миллионов в год: антикоррупционеры назвали причины убыточности харьковского метро
Убытки коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" 2020 года составили 289,9 миллиона гривен.
Фракция Блока Светличной в облсовете настаивает на внедрении программ социальных инициатив
Пленарное заседание сессии Харьковского областного совета назначено на 11 марта.
Большое строительство: в Изюмской больнице возник скандал после приезда журналистов
Журналисты телеканала "р1" приехали узнать, как уже отремонтированная больница стала частью проекта Большого строительства Зеленского.
"Люди в отчаянии": жители Пересечного перекрыли дорогу из-за высоких тарифов
Вслед за жителями шести районов Харьковской области, громада Пересечного снова вышла на акцию протеста.
Глава ХОГА не пришла почтить память Героев Небесной Сотни
Впервые в областной администрации проигнорировали оказания почестей памяти погибших Героев Небесной Сотни. Об этом сообщил общественный активист Вадим Поздняков.
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