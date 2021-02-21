Предлагаем вашему вниманию дайджест основных событий региона за 15 - 21 февраля.

Николай Бакшеев, который не задекларировал никаких сбережений, обзавелся внедорожником Toyota почти за миллион гривен.Второй апелляционный суд отказался удовлетворять позицию Харьковского городского совета.в Департаменте строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета объявили тендер на проектные работы новой транспортной развязки возле станции метро «Киевская», стоимостью 59 миллионов гривен.Конкуренцию скандальному ООО "Антирейдер" составила лишь охранная компания "Зубр", имеющая все признаки фиктивности.На дистанционное обучение перевели учеников средних и старших классов Песко-Радьковской школы Боровской громады.Убытки коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" 2020 года составили 289,9 миллиона гривен.Пленарное заседание сессии Харьковского областного совета назначено на 11 марта.Журналисты телеканала "р1" приехали узнать, как уже отремонтированная больница стала частью проекта Большого строительства Зеленского.Вслед за жителями шести районов Харьковской области, громада Пересечного снова вышла на акцию протеста.Впервые в областной администрации проигнорировали оказания почестей памяти погибших Героев Небесной Сотни. Об этом сообщил общественный активист Вадим Поздняков.