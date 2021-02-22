В Харькове, 22 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Волонтерская (Социалистическая), 58 (п. №1, стояк), ул. Териховская (Скорохода), 24 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 22.02.21 г.А также:Индустриальный район:пер. Северный, 7 (п. №4, стояк) до 17:00 22.02.21 г.Киевский район:ул. Старошишковская, 12 (п. №6, стояк), ул. Академика Проскуры, 9-в (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №8) до 20:00 22.02.21 г.Московский район:ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №7, стояк) до 20:00 22.02.21 г.Немышлянский район:ул. Олимпийская, 9 (п. №2) до 20:00 22.02.21 г.Новобаварский район:ул. Архангельская, 1 (п. №1) до 20:00 22.02.21 г.Основянский район:ул. Квиткинская (ч/с), ул. Киевская (ч/с) до 20:00 22.02.21 г.Слободской район:ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 173-в (п. №2, стояк) до 20:00 22.02.21 г.Шевченковский район:ул. 23 Августа, 59 до 20:00 22.02.21 г.