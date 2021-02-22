За минувшие сутки патрульные обнаружили 12 человек, имевших с собой, наркотические вещества.

Об этом сообщили в полиции.

Во время проверок патрульные обнаружили у граждан вещества растительного и синтетического происхождения. В дальнейшем этими случаями будут заниматься следователи.

 За незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность.

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