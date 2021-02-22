Харьковчанка Валентина Савчук отметила столетний юбилей.

Об этом сообщили городские власти.



Валентина Григорьевна Савчук родилась в городе Белополье Сумской области в многодетной семье. В 1942 г. служила в Главном управлении железнодорожных путей, восстанавливала инфраструктуру после освобождения населенных пунктов от нацистких захватчиков. Награждена орденом Отечественной войны II степени. После войны родила и воспитала троих детей.