Харьковчанка Валентина Савчук отметила столетний юбилей.
Об этом сообщили городские власти.
Валентина Григорьевна Савчук родилась в городе Белополье Сумской области в многодетной семье. В 1942 г. служила в Главном управлении железнодорожных путей, восстанавливала инфраструктуру после освобождения населенных пунктов от нацистких захватчиков. Награждена орденом Отечественной войны II степени. После войны родила и воспитала троих детей.
Валентина Григорьевна Савчук родилась в городе Белополье Сумской области в многодетной семье. В 1942 г. служила в Главном управлении железнодорожных путей, восстанавливала инфраструктуру после освобождения населенных пунктов от нацистких захватчиков. Награждена орденом Отечественной войны II степени. После войны родила и воспитала троих детей.