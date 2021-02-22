В понедельник, 22 февраля, будет достаточно тепло, до +4 градусов, но во вторник по прогнозам синоптиков будет около - 11.

Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, завтра, 23 февраля, - переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7 - 12 м/с. Температура ночью – минус 10-15, днем ​​- 6 – 11 градусов мороза.



В среду, 24 февраля, - облачно, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью будет еще холоднее – до минус 19, днем - минус ​​6 - 11 градусов.



С четверга начнет постепенно теплеть. Ночью столбик термометра опустится до минус 11 градусов, днем будет около минус пяти.