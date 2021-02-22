События На Новгородской ДТП: столкнулось несколько легковушек и грузовик Вечерний Харьков 10:27 826 Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА. Официальная информация уточняется. Читайте также В центре Харькова надолго перекрыли движение транспорта по одной из улиц В Харькове за выходные родилось 65 детей В мире отмечают День поддержки жертв преступлений БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В центре Харькова надолго перекрыли движение транспорта по одной из улиц События 12:24 Лента новостей В центре Харькова надолго перекрыли движение транспорта по одной из улиц 12:24 В Харькове за выходные родилось 65 детей 12:05 В мире отмечают День поддержки жертв преступлений 11:55 Курс валют на 22 февраля 11:43 «Забыли? Замалчивают? 16 человек погибли»: Светличная обратилась к правительству 11:32 В Харькове необычным способом борются с неправильной парковкой, машины забрасываются мусором 11:30 Мужчина пытался перевезти через границу большую сумму валюту 11:16