Народный депутат Украины прокомментировала ситуацию с отсутствие результатов расследования трагического пожара в доме престарелых.

До 19 февраля правительственная комиссия должна была опубликовать результаты расследования трагического пожара в Харькове, в результате которого погибло 16 человек. Однако, власти все ещё не установили причины трагедии.



«Сегодня уже 22-е. Ни результатов расследования, ни комментариев правительства нет. Забыли? Замалчивают? 16 человек погибли...По моей информации, пытаются выводы комиссии перевести из плоскости установления истинных причин и виновных в плоскость статистики проведенных проверок и предложений. Обратилась к премьеру с требованием немедленно опубликовать и прокомментировать результаты расследования комиссии», - сообщила Светличная