Возможность въезда граждан Украины в Европейский Союз в рамках безвизового соглашения не будет доступна еще несколько месяцев.

Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на виртуальной встрече в Facebook, пишет Liga.net Она отметила, что ситуация с Covid-19 в Украине лучше, чем в Германии.– Я боюсь, что запрет на въезд для украинцев в страны будет действовать еще несколько месяцев, но начало вакцинации, мне кажется, поможет преодолеть это, – сказала Анка Фельдгаузен.Напомним, Из-за пандемии коронавируса Евросоюз в марте 2020 года запретил въезд для ряда граждан из третьих стран, в том числе и из Украины.