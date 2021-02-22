Первый этап серии турниров по дзюдо «Детская Лига» пройдет 24-25 февраля в спорткомплексе «Политехник» (ул. Алчевских, 50-а).

Как отметили организаторы, в нем могут принять участие спортсмены 2009-2010 г.р. с уровнем подготовки не ниже 5 КЮ. Соревнования пройдут в таких весовых категориях: 29 кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг и более. Время поединка - 2 мин.Второй этап турнира планируется провести в апреле, а третий - в октябре. По итогам будут определены 16 лучших спортсменов в каждой весовой категории, которые примут участие в финальных состязаниях, запланированных на декабрь 2021 года. Победители и призеры получат денежные призы.Более подробную информацию о турнире можно узнать здесь Отметим, что «Детская Лига» - новый проект Федерации дзюдо города Харькова и Управления по вопросам физической культуры и спорта Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.