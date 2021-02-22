Любая вещь из белоснежной ткани, будь то постельное белье или предмет одежды, со временем приобретает желтоватый цвет. Магазинные отбеливатели просты и удобны в использовании, но имейте в виду – это едкие химикаты, постоянное использование которых может испортить структуру ткани.

Как разъяснил генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко, отбеливающие средства бывают разные и делятся на две основные группы – хлорсодержащие и кислородосодержащие.Хлорсодержащие отбеливатели содержат в своем составе соединения хлора (как правило, гипохлорит натрия), действие которых основывается на окислении и обесцвечивании красящих веществ.К преимуществам хлорсодержащих отбеливателей можно отнести:– эффективное отбеливание даже при низкой температуре;– простоту в использовании (не требуют кипячения);– кроме отбеливания и удаления пятен, их можно использовать для дезинфекции различных поверхностей.Однако есть и недостатки:– негативное влияние на ткань – активное использование может привести к пожелтению и износу;– возможность отбеливания только хлопчатобумажных и льняных тканей (ни шелк, ни шерсть, ни синтетические волокна отбеливать хлором нельзя);– относительно короткий срок хранения (за шесть месяцев хранения они теряют от 50% до 75% первоначальной активности);– невозможность использовать в автоматических стиральных машинах;– неприятный запах.Кислородные отбеливатели изготавливают на основе пербората натрия и перкарбоната натрия, которые можно использовать при температуре от 40°С.Их преимущества:– высокая эффективность отбеливания хлопчатобумажных и льняных тканей, искусственных, – шерстяных и синтетических волокон;– возможность использования для цветных тканей;– возможность совместного использования со стиральными порошками в стиральных машинах;– они являются эффективными дезинфицирующими средствами.Основной недостаток – кислородные отбеливатели в жидкостной форме (или форме геля) при хранении теряют эффективность, а вот в порошкообразном виде они лишены этого недостатка и сохраняют свои характеристики до пяти лет.– Существуют также так называемые оптические отбеливатели, которые по своей природе отбеливателями не являются, – отмечает Владимир Величко. – Они создают иллюзию белоснежности белья за счет частиц люминесцентных красителей, которые оседают на ткани и при солнечном свете превращаются в синий и голубой цвета, обеспечивая эффект белизны, но это лишь оптический обман. Оптические отбеливатели бывают для разных типов тканей. Одни лучше абсорбируются на хлопке, вторые – на смешанных тканях, третьи – на шерсти или шелке. Хотя существуют и универсальные – для волокон различного происхождения.