Если общая сумма средств вкладчика в обанкротившегося банка превышает гарантированную, то есть 200 тысяч гривен, он может заявить кредиторские требования к финучреждению на сумму, превышающую гарантированную.

Заявить о кредиторские требования можно после объявления начала ликвидации банка, разъясняют в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).Требования кредиторов к банку вносятся в реестр акцептованных требований, который утверждается решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов.В чем разница между выплатой гарантированной суммы и удовлетворением требований кредиторов? В случае признания того или иного банка неплатежеспособным вкладчикам – физическим лицам (в том числе физлицам-предпринимателям) гарантируется возмещение средств в рамках предельного размера – до 200 тысяч гривен независимо от количества счетов, открытых на имя вкладчика в банке-банкроте.Гарантированное возмещение вкладчики получают от Фонда гарантирования вкладов за счет его средств.В то же время удовлетворение требований кредиторов (выплаты на сумму более 200 тыс. грн) осуществляется за счет средств неплатежеспособного банка, поступающих в течение его ликвидации от продажи имущества (активов).Таким образом, основной разницей между выплатой гарантированной суммы возмещения и удовлетворением требований кредиторов является источник средств для осуществления этих выплат.Кроме того, важно понимать, что погашение требований кредиторов не является гарантированным. И если средств, поступивших от продажи имущества обанкротившегося банка будет недостаточно, часть или даже большинство кредиторов могут не получить выплат.Очередность удовлетворения кредиторских требований определяется статьей 52 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".В частности требования физлиц и ФЛП на сумму, которая превышает выплаченное фондом гарантированное возмещение (так называемые вкладчики 200+), отнесены к четвертой очереди кредиторов, а требования юрлиц, не связанных с банком, – к седьмой очереди.Удовлетворение требований кредиторов каждой последующей очереди начинается только после полного погашения требований предыдущей.Эффективность расчета с кредиторами банка зависит от качества (ликвидности) его активов. Фонд гарантирования выставляет все активы банка на продажу через открытые электронные аукционы, где их цену в ходе конкурентных торгов определяют участники.Тем временем планируется повышение суммы гарантий по вкладам, пишет Liga.net . В начале сентября 2020 года Совет по финансовой стабильности согласовал план реструктуризации долга ФГВФЛ перед Минфином.После того как Верховная Рада примет необходимые для выполнения этого плана законодательные изменения, фонд будет инициировать повышение гарантированной суммы возмещения по банковским вкладам с 200 тысяч гривен до 600 тысяч.