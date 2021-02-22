Правоохранители разыскивают 63-летнюю жительницу села Залиман Изюмского района (бывшего Балаклейского) Валентину Викторовну Завгороднюю.

Как сообщили в полиции Балаклейского района, женщина утром 20 февраля ушла из дома и до сих пор не вернулась.Валентина Завгородняя была одета в разноцветный халат на молнии, серые штаны и черную куртку с блестящими вставками, обута в фиолетовые галоши. На голове у нее был серый платок.Женщина плотного телосложения, ее рост 160 см, волосы черные, глаза карие. Болеет шизофренией.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Валентины Завгородней, просят сообщать по телефонам(дежурная часть),(сектор уголовного розыска).