Правоохранители разыскивают 63-летнюю жительницу села Залиман Изюмского района (бывшего Балаклейского) Валентину Викторовну Завгороднюю.Как сообщили в полиции Балаклейского района, женщина утром 20 февраля ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Валентина Завгородняя была одета в разноцветный халат на молнии, серые штаны и черную куртку с блестящими вставками, обута в фиолетовые галоши. На голове у нее был серый платок.
Женщина плотного телосложения, ее рост 160 см, волосы черные, глаза карие. Болеет шизофренией.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Валентины Завгородней, просят сообщать по телефонам (049) 2-09-02 (дежурная часть), (095) 794-07-00, (095) 350-04-53 (сектор уголовного розыска).