О пользе лимона не читал только ленивый. Практически всем известно, что этот фрукт содержит огромное количество витамина С. У моей свекрови он вообще лекарство от всех болезней. А при каких болезнях на самом деле можно применять лимоны? Екатерина Б.

В лимонах содержится не только витамин С, в нем комфортно уживаются органические кислоты, эфирное масло и множество необходимых человеку элементов.С самого детства мамы и бабушки постоянно пичкают своих чад чаем с лимоном для укрепления растущего организма, а уж зимой, когда велика вероятность подхватить простуду иди вирусное заболевание, число выпитых чашек возрастает практически до бесконечности.Однако даже умудренные опытом хозяйки не знают, как использовать лимон с максимальной эффективностью и от каких еще болезней он может защитить. Перечислим хвори, при которых стоит запастись желтыми цитрусами.Если горло болит и дерет так, что, кажется, уже не поможет ничего, нужно заставить себя съесть пол-лимона прямо с кожурой. Кроме того, соком можно три раза в день смазывать места, где образовался белый налет. А разведя сок водой (1:3), попробуйте каждый час полоскать этим раствором горло.Смешайте 50 граммов натертого хрена и сок двух-трех лимонов и принимайте эту «микстуру» не запивая по чайной ложечке каждые несколько часов. Можно также в кашицу из пяти лимонов (прямо с цедрой) добавить измельченные зубчики четырех головок чеснока, залить литром комнатной кипяченой воды и подержать под крышкой пять суток в темном прохладном месте. После этого пару глотков «адской смеси» нужно принимать за 20 минут до трапезы.Традиционные травяные чаи (шалфей, календула, липа, мята) с лимоном при вирусных заболеваниях творят чудеса.Этих вечных спутников жирной пищи можно с легкостью победить, выпив сок половинки лимона с третью чайной ложки соды.Лимон без кожуры разрезать на половинки и залить кипятком. Настоять 12 часов и пить каждое утро по стакану натощак.Нужно с помощью мясорубки измельчить пять плодов, добавить в них листья бадана (продается в аптеках), залить литром прохладной кипяченой воды и дать настояться 36 часов. После этого кладем в настой полкило меда, размешиваем и оставляем еще на сутки. Выпивать по четверти стакана за полчаса до еды.Все это народные методы, которые многие испробовали на себе. Тем не менее советуем прежде чем заняться самолечением, проконсультироваться с врачом.