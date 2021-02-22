Учительница биологии Ольга Халепа, прославившаяся на всю Украину благодаря рэп-урокам и признанная "Учителем года", уволилась из школы в селе Яковлевка Лозовского района.

Об этом педагог рассказала в программе "Информационный вечер" на телеканале Simon.Ольга Халепа призналась, что ей пришлось уйти из школы в школе из-за морального давления и прессинга со стороны коллег.– На меня осуществляли психологическое давление. Все время блокировались мои начинания, мои проекты. Было полное игнорирование. Это был ад, если честно. Когда в коллективе издеваются, и администрация все время прессует, ты просто ставишь точку, пишешь заявление и уходишь, - рассказала учительница.Ольга Халепа преподавала биологию в 5-9 классах. Во время карантина педагог записывала уроки для учеников в рэп-манере: научные термины рифмовала под музыку, снимала на смартфон, сама монтировала видео и выкладывала его в YouTube. За такой оригинальный подход к обучению детей Ольга Халепа стала учителем года по версии общественно-политического еженедельника "ОСВІТА". Авторы еженедельника отметили инновационный подход к организации дистанционного обучения, а также способность сделать урок не только интересным, но и увлекательным.Уволилась Ольга Халепа еще 3 сентября 2020 года. В школе она проработала 13 лет. Признается, что новую работу пока не нашла и не знает, вернется ли в сферу преподавания. На ее место нового учителя не нашли, и биологию детям преподает учитель зарубежной литературы.– Я живу в сельской местности. Чтобы принять какие-то предложения, мне надо или сменить место жительства, или куда-то ездить. В этом – главная проблема, – отметила Ольга Халепа.Сейчас Ольга Халепа ведет свою телеграмм-канал и канал в YouTube, где выкладывает познавательную информацию по биологии для детей. В YouTube на нее подписаны 3,74 тыс. интернет-пользователей.