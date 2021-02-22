В Украине появился новый вид финансового мошенничества: злоумышленники присылают гражданам фейковые сообщения о необходимости оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.

Сообщения о необходимости оплатить штраф злоумышленники присылают потенциальным жертвам по электронной почте, сообщает телеканал "Украина".В письме содержится ссылка, по которой якобы можно перейти в электронный кабинет водителя для уплаты штрафа, однако такой кабинет является ненастоящим, хотя и визуально похож на оригинал.Персональные данные водителей аферисты скупают в интернете, после чего рассылают уведомления о штрафах.В столичном департаменте патрульной полиции разъяснили, что реальный штраф за нарушение правил дорожного движения всегда содержит четкую фиксацию нарушения. В настоящем электронном кабинете водителя всегда указываются день, точное время и место нарушения. К сообщению также прилагается фото или видео с зафиксированным нарушением.Водителям также нужно обращать внимание на то, что сайты госструктур (в том числе тот, на котором размещен электронный кабинет водителя), заканчиваются на gov.ua, поэтому любые другие варианты названия сайта могут свидетельствовать о мошенничестве.Прежде чем вводить персональные данные, пользователю необходимо внимательно проверить, действительно ли он находится не фальшивом, а на реальном сайте.Кроме того, в настоящих сообщениях о необходимости уплаты штрафа обязательно присутствует QR-код, содержащий зашифрованные данные.Если человек все же стал жертвой мошенников, ему необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по номерулибо(департамент киберполиции).После привлечения виновного лица к уголовной ответственности пострадавший может обратиться в суд с требованием возмещения материального и морального ущерба.