В Харьковской области в 2020 году дети несколько раз травились водой из колодцев, в которой было превышено содержание нитратов.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Так, в 2020 году было зарегистрировано четыре случая водно-нитратной метгемоглобинемии у детей, которые потребляли воду из колодцев в населенных пунктах Дергачевского, Барвенковского районов, в Люботине и из скважины на территории частного домовладения в Харькове."Напоминаем, что воду из колодцев и природных источников ни в коем случае нельзя использовать для вскармливания грудных детей, приготовления пищи и удовлетворения питьевых нужд детей до трех лет. Нитраты, содержащиеся в воде даже в пределах допустимых норм, опасны для малолетних детей из-за особенностей функционирования их организма, дети будут страдать от нехватки кислорода даже при отсутствии видимых клинических симптомов. Помните: вода для младенцев и малолетних детей является такой же важной, как питание. Поэтому родителям необходимо с большой ответственностью относиться к выбору питьевой воды для детей. Лучший выбор - специальная фасованная вода", - отметили в лабцентре.Так, в области в 39,7% исследованных проб воды из колодцев содержание нитратов превышало предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 5,0 - 17,3 раза. Самые высокие концентрации нитратов в 2020 году были обнаружены в колодцах на территориях:• Нововодолажского,• Шевченковского,• Валковского,• Лозовского,• Близнюковского,• Изюмского,• Первомайского районов• в Люботине.