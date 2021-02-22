Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в аптеке в Индустриальном районе.21 февраля в полицию поступила информация о том, что в одной из аптек, расположенной на пр. Александровском, несколько мужчин зашли в помещение и приобрели два блистера медицинского препарата без рецепта врача.
Затем, сообщили в полиции, мужчины начали снимать действия провизоров на мобильные телефоны, оскорблять их и блокировать работу аптеки.
"Через некоторое время у аптеки собрались около 30 граждан. Они пытались с применением физической силы выгнать посетителей аптеки. В результате конфликта неизвестный осуществил несколько выстрелов и повредил автомобиль. Работники полиции задержали 20 участников конфликта в возрасте от 25 до 40 лет", - рассказали правоохранители.
Открыто уголовное производство по ч . 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Также открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Следственные действия продолжаются.
Отметим, изначально про конфликт у аптеки сообщили очевидцы в соцсетях.
"На ХТЗ активисты кошмарят аптеку. Принесли венок, развесили плакаты, разлили жидкость цвета крови. Говорят, аптека незаконно продаёт наркотики", - отмечалось в сообщении.