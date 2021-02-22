Харьковчанка выбросилась из окна высотного дома по улице Кричевского на Северной Салтовке. О случившемся рассказали в соцсетях.

"Она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи (телефон, документы, чемодан) и прыгнула", - рассказали очевидцы.По данным полиции, женщине было 43 года. Ее личность установлена.Правоохранители квалифицировали случившееся как самоубийство."Информация внесена в Единый учет Харьковского райуправления полиции №1. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в полиции.