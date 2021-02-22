Оккупационные власти Крыма игнорируют решения и призывы международных организаций о соблюдении прав человека, в частности, права свободно говорить на родном языке. Использование украинского и крымскотатарского языков на оккупированном полуострове фактически заблокировано.

«Оккупационные «власти» Крыма фактически запретили пользоваться украинским, уничтожают украинские медиа, школы и другие учебные заведения. Такая же ситуация с крымскотатарским языком», - отметили в Представительстве президента Украины в АР Крым.Формально оккупационные администрации признают крымскотатарский одним из официальных языков, однако реальных возможностей для его использования и развития в Крыму нет.«Мы уверены, что наступит день, когда над Крымом снова будет развеваться украинский флаг и говорить, слушать и смотреть на украинском, крымскотатарском и других языках снова можно будет без запретов и угрозы для жизни», - резюмировали госслужащие.По данным оккупационных властей, на полуострове работают 15 школ с крымскотатарским языком обучения и 1 школа - с украинским языком; в 27 школах есть 126 классов с крымскотатарским языком обучения, в пяти - восемь классов с украинским.В 2018-2019 году частично на крымскотатарском языке учились более шести тысяч школьников (3,1%), частично на украинском - 249 (0,2%).Правозащитники «Крымской правозащитной группы» проверили эту информацию и выяснили, что она не соответствует действительности. Сейчас на оккупированном полуострове не осталось ни одной школы, где преподавание всех предметов было бы исключительно на украинском или крымскотатарском языках.Генеральная Ассамблея ООН неоднократно принимала резолюции, содержащие призыв к стране-оккупанту обеспечить соблюдение прав человека на аннексированном украинском полуострове. В частности, права на образование на родном языке.