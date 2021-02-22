С ростом популярности онлайн-торговли растут и аппетиты мошенников. В 2020 году киберпреступникам удалось украсть у украинских пользователей более 252 миллионов гривен, а самым популярным методом жульничества стал обман с помощью сайтов-двойников. Как не стать жертвой мошенников в интернете и что делать, если угодили в ловушку?
Липовые сайты и поддельные магазины
Один из наиболее распространенных видов мошенничества сегодня заключается в создании сайтов-двойников.
– Страница, которую вы посещаете, визуально выглядит как настоящая: имеет ту же цветовую гамму, содержит примерно такую же информацию, как и официальный сайт, однако в гиперссылке указаны лишние буквы или цифры, – разъясняет специалист бюро правовой помощи Виталий Бахур. – Оплатив товары или указав собственные персональные данные на сайте-двойнике, вы попадаете в ловушку мошенников. Необходимые вам товары или услуги вы не получите, а ваши персональные данные могут быть использованы против вас. Поэтому перед введением своих данных убедитесь, что вы точно находитесь на официальном сайте.
Еще один распространенный вид интернет-мошенничества — фейковые интернет-магазины. Такие псевдомагазины могут предлагать товары, которых у них нет или ненадлежащего качества.
– Остерегайтесь продавцов, которые предлагают товары по очень низкой цене, но с частичной или полной предоплатой. Для покупок в интернете лучше использовать проверенные интернет-площадки, администраторы которых могут гарантировать возврат средств в случае, если товар не будет отправлен или окажется ненадлежащего качества, – рекомендует специалист. – Если же есть необходимость воспользоваться услугами неизвестного вам интернет-магазина, обязательно изучите отзывы о нем, товары покупайте наложенным платежом – платите после получения и осмотра.
По статистике OLX, доля киберобмана в онлайн-шопинге с использованием сайтов-подделок составляет около 0,4% всех транзакций. В целом с фишингом при покупке или продаже товаров в 2020 году, по данным платформы, столкнулись примерно 20 тысяч человек.
– С начала марта и до конца локдауна мошенники оперативно отслеживали тенденции спроса населения и расширяли свою деятельность – от электроники до товаров личной гигиены, быта и спортивного инвентаря. Под удар попали в первую очередь люди, которые покупали онлайн или пользовались сервисами впервые, – рассказала руководитель отдела бизнес-аналитики компании Виктор Нобиуз. – Наибольшее количество таких мошеннических действий было зафиксировано в декабре 2020 года, когда украинцы массово покупали товары накануне Нового года и январского локдауна.
Онлайн-продавец – лакомый кусочек для афериста
Кстати, охотятся мошенники не только на доверчивых покупателей, но и на продавцов – наиболее популярной в последние месяцы прошлого года была схема обмана именно тех, кто что-то продает через интернет.
– Псевдопокупатель находит продавца на онлайн-площадке, сразу пишет в мессенджер, пытаясь войти в доверие. Присылает ссылки (которые ведут на фишинговый сайт) и убеждает переходить по ним. Делится фейковыми правилами работы сервиса, торопит и даже давит, чтобы жертва самостоятельно ввела свои платежные данные. Получает от жертвы-продавца на фишинговом сайте CVV-код, баланс и срок действия карты, чтобы в результате вывести украденные деньги на виртуальный счет, – описывает действия мошенников Виктор Нобиуз.
Работа после задатка – обман
Нередко попадают в сети мошенников и люди, которые ищут работу через интернет.
В объявлениях о вакансиях, которые аферисты размещают на сайтах, обычно предлагают выполнять легкую работу за умеренную оплату. Например, сбор ручек, каких-то аксессуаров, наклеивание марок, фирменных этикеток и т.п.
– Псевдоработодатель обещает прислать вам материалы для работы по почте. Однако чтобы якобы избежать риска, он устанавливает минимальный задаток, который будет возвращен вместе с первой зарплатой. Оплатив задаток, вы не получите материалы для работы и потеряете свои деньги. Работу нужно искать на официальных сайтах и обязательно проверять работодателя, – напутствует Виталий Бахур.
Очередной распространенный вид интернет-мошенничества – отправка по электронной почте или в социальных сетях различных сообщений, суть которых сводится к тому, что вам необходимо заплатить какую-то сумму, чтобы получить несоразмерно большую. Например, информируют о выигрыше крупной суммы или ценного приза. Но чтобы его получить, необходимо уплатить определенный процент от выигрыша для покрытия комиссии и других расходов, связанных с конвертацией средств или отправкой приза.
– В таких случаях не стоит забывать золотое правило – бесплатный сыр бывает только в мышеловке, – предупреждает специалист. – Для начала вспомните, принимали ли вы участие в каких-то акциях. Если принимали, узнайте у представителей официальные условия, поинтересуйтесь названием и сайтом компании, проводившей акцию. Если вы перечислите деньги на указанные счета, то, скорее всего, никаких призов вы не получите, а автор сообщения перестанет отвечать на письма.
Благоразумие спасает деньги
Ну и, конечно же, уже набивший оскомину способ мошенничества под условным названием «ваш сын попал в аварию – нужны деньги». Между тем доверчивые люди, особенно пенсионеры, сплошь и рядом на него клюют. Человек, получив такое сообщение, как правило, начинает паниковать и пытается помочь своему сыну, родственнику или другу. Деньги обычно нужно платить срочно, поскольку это якобы вопрос жизни и смерти. В стрессовом состоянии человек перечисляет средства на указанный счет, а то и лично передает мошенникам. И только потом, сделав дело, начинает связываться с «пострадавшим» по телефону – а с ним, оказывается, все в порядке. Ну а мошенник, естественно, больше не выходит на связь.
– Получив сообщение, что кто-то из родных попал в аварию или народится в полиции, следует действовать благоразумно. Для начала нужно попробовать связаться о своим «пострадавшим» родственником. Если он не выходит на связь, попытаться узнать о нем из других источников. В любом случае отправлять деньги имеет смысл стоит только тогда, когда установлена действительность фактов, о которых говорилось в сообщении, – подсказывает Виталий Бахур.
Отлично срабатывают в пользу мошенников и сообщения якобы от банковских учреждений о блокировании вашего счета и т.п. Обычно такие сообщения содержат призыв к отправке ваших данных, например, пин-кода, срока действия карты, CVV-кода.
– В это случае стоит обратиться в банк по официальной адресу или официальному телефону для уточнения ситуации. Ни в коем случае не сообщайте данные относительно ваших банковских карт и счетов посторонним людям, – предупреждает специалист.
Как подстраховаться от обмана
Согласно международным прогнозам, доля финансовых сделок, совершенных онлайн, будет расти. Каждая четвертая покупка в мире будет происходить онлайн. Для усиления собственной кибербезопасности пользователи должны соблюдать базовые правила:
– ознакомиться с правилами работы сервиса, на котором запланирована покупка или продажа товара;
– проверять гиперссылки и наполнение сайта на соответствие официальным данным компаний;
– быть внимательным к объявлениям онлайн-незнакомцев и посторонним ссылкам;
– обсуждать детали сделки только в официальном чате онлайн-площадки;
– обращать внимание на адрес сайта;
– не совершать предоплату в непроверенных интернет-магазинах;
– не разглашать платежные и персональные данные;
– в случае получения спорных писем или сообщений ничего не оплачивать, пока не установите обстоятельства сложившейся ситуации;
– не пользоваться непроверенными объявлениями о работе, которые обещают быстрый заработок при внесении задатка.
Если угодили в ловушку мошенников
Если вы все-таки стали жертвой мошенников – необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить 102. Соберите информацию, подтверждающую факты совершения в отношении вас мошеннических действий: чеки об оплате, квитанции из банка о проведении денежных операций, распечатки объявлений, ссылки на сайт и т.п.
Обратитесь к администратору сайта с целью блокирования страницы мошенника, а также позвоните в банк, через который была осуществлена платежная операция, и сообщите, что перевод осуществлен на карту мошенника.
Согласно части первой статьи 190 Уголовного кодекса Украины мошенничество – это завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана либо злоупотребления доверием. Частью третьей статьи 190 УК предусматривается, что мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
После привлечения виновника к уголовной ответственности вы можете обратиться в суд с требованием возмещения материального и морального вреда.
– Согласно части первой статьи 1212 Гражданского кодекса Украины лицо, которое, приобрело имущество или сохранило его у себя за счет другого лица (потерпевшего) без достаточного правового основания (безосновательно приобретенное имущество), обязано вернуть потерпевшему это имущество. Лицо обязано вернуть имущество и тогда, когда основание, на котором оно было приобретено, со временем отпало, – поясняет Виталий Бахур. – Поэтому действенным способом защиты в случае, если вы перечислили средства мошенникам в интернете, может быть обращение в суд с иском о возврате безосновательно полученных средств к владельцу банковского счета, на который осуществлено зачисление средств.
Куда звонить
Для получения правовой помощи вы можете обратиться в ближайший местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи или бюро правовой помощи, адрес и телефон которых можно узнать по телефону Единого контактного центра системы бесплатной правовой помощи 0800-213-103 (круглосуточно и бесплатно в пределах Украины со стационарных и мобильных телефонов) или по ссылке: www.legalaid.gov.ua/tsentry.