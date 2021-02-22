С ростом популярности онлайн-торговли растут и аппетиты мошенников. В 2020 году киберпреступникам удалось украсть у украинских пользователей более 252 миллионов гривен, а самым популярным методом жульничества стал обман с помощью сайтов-двойников. Как не стать жертвой мошенников в интернете и что делать, если угодили в ловушку?

Липовые сайты и поддельные магазины

Онлайн-продавец – лакомый кусочек для афериста



Работа после задатка – обман



Благоразумие спасает деньги

Как подстраховаться от обмана

Если угодили в ловушку мошенников

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