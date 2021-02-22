Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Единственное, что может помешать вам достичь успеха – это ваше нежелание его достигать. Вы склонны преувеличивать стоящие перед вами трудности. Завтрашний вечер хорош для милых светских развлечений.Вы вполне можете стать вдохновителем всевозможных изменений. Будьте осмотрительны, излагая очередную блистательную идею. Слишком велика вероятность, что ее воплотят в жизнь без вашего ведома.Прежде чем отправляться в путешествие по неизведанным мирам, постарайтесь завершить все имеющиеся неотложные дела. Поездка может занять больше времени, чем вы предполагаете.Сейчас лучше занять выжидательную позицию. Не стоит торопиться, и уж точно не надо заниматься закладкой краеугольных камней чего-то значительного. Ситуация скоро изменится.Вам может понадобиться помощь специалиста. Возможно, это будет весьма дорого стоить. Не стоит сейчас слушать свой внутренний голос – он, вероятнее всего, будет склонен к ошибкам как никогда.Не стоит посещать злачные места. Вы не получите от этого никакого удовольствия, сколь бы прекрасным ни было выбранное вами заведение. Отложите подобные развлечения до лучших времен.У вас немного разыграется воображение. Не так, чтобы уж совсем до розовых слонов, но порядочно. В связи с этим не стоит сейчас кого-либо в чем-либо убеждать. Вполне возможно, вы сами заблуждаетесь.Вашей сильной стороной в эти дни будет абсолютно непрошибаемая логика. Однако не следует ждать того же от окружающих, с которыми будете общаться – здесь вас может ждать жестокое разочарование.Вы сейчас необыкновенно убедительны и вполне можете подвигнуть окружающих на любые дела. Остается надеяться, что это обстоятельство никоим образом не повлияет на чистоту ваших помыслов.Собираясь провести время в приятной компании, позаботьтесь о совместимости ее участников. Сейчас весьма вероятны пустяковые, но от этого не менее противные ссоры даже между лучшими друзьями.Пришло время действовать. Объяснения же можно отложить до лучших времен. Переживать по этому поводу не стоит. Тот, кто вас любит, поймет. Завтра вы можете прослыть большим оригиналом.Вам потребуется простор для деятельности. Желательно подыскать подходящее место и время. Если начнете разворачиваться на имеющейся территории, это может привести к катастрофическим последствиям.