Из меню исчезло мясо, рыба и даже хлеб

Дошкольники Харьковской области, в частности Красноградского района, с начала года вынуждены питаться остатками овощей и каш, из-за отсутствия поставок свежей еды. По словам родителей, из обеденного меню малышей исчезло мясо, рыба и даже хлеб.Как сообщают журналисты телеканала СТБ, которые побывали в дошкольных учреждениях, сегодня часть продуктов приходится приносить родителям, чтоб их дети имели возможность получать полноценное питание. Хоть санитарными нормами это запрещено, у жителей области не остается выбора.По словам заведующей детского садика, за 15 лет работы, такой ужасной ситуации она еще не видела."Это в первый раз так. Я вам говорю откровенно, потому что скрывать нечего", - отметила руководитель заведения.Родители рассказывают, что в некоторых детских садах ситуация еще хуже и воспитатели просят по возможности не приводить малышей из-за невозможности обеспечить их полноценным питанием.Однако в местном отделении образования ситуацию критической не считают. Признают, что питание неполноценное, однако дети, по словам чиновников, не голодают. Причина такой ситуации - переформатирование власти с районной администрации на территориальную громаду, из-за чего нужно было проводить новые тендерные процедуры, правила которых не были учтены законом.Сейчас местный совет выделил 300 тысяч гривен, чтоб обеспечить хоть какое-то питание. Их разобьют по частям и попытаются обеспечить по минимуму питание для детей. Однако есть сомнения, что этой суммы хватит на долгое время.Подробности в сюжете телеканала СТБ: