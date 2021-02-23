39-летний житель поселка Васищево вылез на карниз балкона пятиэтажки. Спасатели выяснили, что он был под действием наркотиков и пытался совершить самоубийство.
Об этом пишет "Суспільне".
Вызов на улице Орешкова спасатели получили днем 21 февраля. Прохожие увидели мужчину, который сидел на карнизе балкона.
На место происшествия прибыло отделение спасателей и местная пожарная команда. К балкону направили автолестница. Спасаясь, мужчина зацепился за нее. Спасатели помогли ему удержаться.
После того, как мужчину спустили вниз, его передали медикам.
Вызов на улице Орешкова спасатели получили днем 21 февраля. Прохожие увидели мужчину, который сидел на карнизе балкона.
На место происшествия прибыло отделение спасателей и местная пожарная команда. К балкону направили автолестница. Спасаясь, мужчина зацепился за нее. Спасатели помогли ему удержаться.
После того, как мужчину спустили вниз, его передали медикам.