39-летний житель поселка Васищево вылез на карниз балкона пятиэтажки. Спасатели выяснили, что он был под действием наркотиков и пытался совершить самоубийство.

Об этом пишет "Суспільне".



Вызов на улице Орешкова спасатели получили днем ​​21 февраля. Прохожие увидели мужчину, который сидел на карнизе балкона.



На место происшествия прибыло отделение спасателей и местная пожарная команда. К балкону направили автолестница. Спасаясь, мужчина зацепился за нее. Спасатели помогли ему удержаться.



После того, как мужчину спустили вниз, его передали медикам.