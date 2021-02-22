Для того чтобы улучшить статистику, связанную с хищение леса полицейские убедили местого жителя за деньги взять на себя вину в вырубке заранее спиленных сосен.

Начальник райотдела полиции убедил своего подчиненного, начальника сектора криминальной полиции, создать искусственные условия для улучшения статистики по раскрытию преступлений, связанных с хищением леса. Для этого правоохранители предложили местному жителю 300 гривен в обмен на признание в вырубке деревьев. В дальнейшем обещали содействовать ему в уклонении от наказания в виде лишения свободы.



Досудебным расследованием установлено, что в течение марта-апреля 2020 начальник одного из секторов полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области по предварительной договоренности с одним из руководителей этого отделения и следователем полиции пытались создать искусственные условия для улучшения статистики по раскрытию преступлений, связанных с хищением леса.



Для этого полицейские предложили местному жителю 300 гривен в обмен на признание в вырубке деревьев. Правоохранители доставили на место заблаговременной вырубки 9-ти сосен 51-летнего местного жителя и предоставили ему бензопилу, масло и бензин. Затем вызвали следственно-оперативную группу.



Если вина полицейских будет доказана в суде им светит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.