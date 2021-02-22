В городе объявлена операция «Сирена». Место происшествия, по переулку Отакара Яроша, 20 - перекрыто.

Со слов директора центра экстренной Медпомощи Виктора Забашты:«Убит мужчина, примерно 35 лет, за три минуты доехала скорая. Констатировала смерть от ранения в голову. Вызов поступил в 19:40.»По данным полиции, в настоящее время личность погибшего устанавливается. Для задержания лиц, причастных к преступлению, введено в действие полицейскую операцию «Сирена».22 февраля в 19:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 из службы «102» поступило сообщение о том, что по улице Отакара Яроша слышен звук выстрела.По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Полицейские осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.Информация о данном факте зарегистрирована. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.