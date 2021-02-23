В Харькове, в переулке Отакара Яроша вчера, 22 февраля был убит человек. Вызов в полицию поступил в 19:40. Через несколько часов полиция сообщила о задержании нападавшего за пределами города. Им оказался 50-летний мужчина.

Погибшим оказался 40-летний харьковчанин. Для задержания нападавшего в городе был введен план "Сирена".



Как сообщил на месте преступления начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Чиж, между мужчинами произошел конфликт. Нападающий достал пистолет и совершел один выстрел в голову оппонента. Убитый мужчина - 1981 года рождения, пишет"Суспільне".



"Выдвинуты разные версии. Одна из версий - это то, что конфликт произошел из-за денежного долга", - сказал Чиж,



Подозреваемый доставлен в Харьковское районное управление полиции № 3 для проведения дальнейших следственных действий.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



Решается вопрос о сообщении задержанному подозрения в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.