В Харькове, 23 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пер. Почтовый (ч/с), пл. Фейербаха, 12, ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк) до 20:00 23.02.21 г.
А также:
Киевский район:
ул. Короленко, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 23.02.21 г.
Немышлянский район:
б-р Богдана Хмельницкого, 26 (п. №3), ул. Туркестанская, 24-а (п. №1, стояк) до 20:00 23.02.21 г.
Слободской район:
ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк) до 20:00 23.02.21 г.
Шевченковский район:
пер. 23 Августа, 5 (п. №2) до 20:00 23.02.21 г.
пер. Почтовый (ч/с), пл. Фейербаха, 12, ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк) до 20:00 23.02.21 г.
А также:
Киевский район:
ул. Короленко, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 23.02.21 г.
Немышлянский район:
б-р Богдана Хмельницкого, 26 (п. №3), ул. Туркестанская, 24-а (п. №1, стояк) до 20:00 23.02.21 г.
Слободской район:
ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк) до 20:00 23.02.21 г.
Шевченковский район:
пер. 23 Августа, 5 (п. №2) до 20:00 23.02.21 г.