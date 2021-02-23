В Харькове, 23 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пер. Почтовый (ч/с), пл. Фейербаха, 12, ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк) до 20:00 23.02.21 г.

А также:

Киевский район:
ул. Короленко, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 23.02.21 г.

Немышлянский район:
б-р Богдана Хмельницкого, 26 (п. №3), ул. Туркестанская, 24-а (п. №1, стояк) до 20:00 23.02.21 г.

Слободской район:
ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк) до 20:00 23.02.21 г.

Шевченковский район:
пер. 23 Августа, 5 (п. №2) до 20:00 23.02.21 г.

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