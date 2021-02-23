В Зидьках, Чугуевского района в воскресенье, 21 февраля, пропал 10-летний мальчик. Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию около 22:20.

Как сообщили в полиции, мальчик еще днем пошел кататься на санках и пропал.



Весь личный состав Чугуевского отдела полиции был поднят по тревоге. Ребенка нашли возле остановки железнодорожного транспорта. Мальчик потерялся и очень замерз.



По данным полиции, с ребенком все в порядке. Решается вопрос о привлечении его родителей к административной ответственности.