Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 23 февраля переменная облачность.

Ночью небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.



Ветер восточный, 7 - 12 м / с.



Температура воздуха снизится: ночью 9 - 14 ° мороза, местами 17 - 19 ° мороза; днем 6 - 11 ° мороза.



По городу: ночью небольшой снег, днем без существенных осадков; на дорогах гололедица.



Температура воздуха снизится: ночью 11 - 13 ° мороза, днем 8 - 10 ° мороза.



По городу без существенных осадков. Туман, слабый гололед.



Температура воздуха ночью 1 - 3 ° мороза, днем 1 - 3 ° тепла.









