Женщину, которая исчезла в Балаклейском районе 20 февраля, полицейские нашли в 40 км от ее места проживания.

Как сообщили в полиции, сообщение об исчезновении 63-летней жительницы с. Залиман, которая утром ушла из дома и не вернулась поступило в 21:00.



Женщина была одета в разноцветный халат на молнии, серые штаны и черную куртку с блестящими вставками, обута в фиолетовые галоши. На голове у нее был серый платок. Кроме того, родные рассказали, что пропавшая болеет шизофренией.



Родственники пытались самостоятельно отыскать женщину, но безрезультатно, и тогда обратились за помощью в полицию. На поиски пропавшей были направлены оперативники, наряды реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели прилегающую территорию места проживания разыскиваемой, заброшенные дома и лесной массив.



В итоге женщину нашли в 40 км от дома и вернули ее домой.