В Харькове ищут 56-летнюю жительницу Харькова Тамару Демьянец. Женщина еще 21 февраля ушла из дома на Салтовском шоссе, 139 на Салтовке и пропала.

По данным полиции, женщина ушла из дома без телефона и с того дня на связь с близкими не выходила. Заявление об исчезновении Тамары Демьянец поступило вчера, 22 февраля, в Харьковское районное управление №2.



Женщина была одета в темно-синюю куртку и красную шапку, обута в зимние сапоги.



Предположительно женщина может находиться в районе Салтовки или Новых домов, поскольку работает на ул. Танкопия, 43.