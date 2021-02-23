События На Центральном рынке горит машина Вечерний Харьков 11:04 1012 Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА. Как сообщили очевидцы, горит микроавтобус. Читайте также Жители Лозовой рискуют оказаться беззащитными перед опасной болезнью Тяжелое ДТП под Чугуевом – грузовик снес микроавтобус (видео) Харьковчанам разрешили посещать кинотеатры БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Жители Лозовой рискуют оказаться беззащитными перед опасной болезнью События 16:22 Лента новостей Жители Лозовой рискуют оказаться беззащитными перед опасной болезнью 16:22 Тяжелое ДТП под Чугуевом – грузовик снес микроавтобус (видео) 16:04 Ученые выяснили, почему молодые люди умирают от COVID-19 15:42 Харьковчанам разрешили посещать кинотеатры 15:24 Под Харьковом проходят учебно-тренировочные полеты на вертолетах Airbus (видео) 15:02 Индейцы хотят заставить компанию Jeep отказаться от названия Cherokee 14:44 Медики в Харькове регистрируют много новых случаев заболевания COVID-19 14:22