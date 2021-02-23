Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Ряд стран отказались использовать AstraZeneca для вакцинации пожилых людей.

Эта вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию, пишет РБК-Украина.



Общая информация:



AstraZeneca - это векторная вакцина созданная на основе генно модифицированного аденовируса шимпанзе. Разработана англо-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом Поступит в Украину в рамках COVAX и по отдельному контракту и получила разрешение на экстренное применение в Украине.



Полный курс вакцинации - две дозы с промежутком до 28 дней, вводится внутримышечно, не требует специальных условий хранения, показала эффективность 82% на третьей фазе испытаний.



Поставка вакцины AstraZeneca в Украину планируется по механизму COVAX во второй половине февраля. От 2,2 до 3,7 млн доз данного препарата поступит в течение первого полугодия 2021-го.



Также через посредника Crown Agents Украина заключила контракт с индийской компанией Serum Institute, которая производит вакцины AstraZeneca и Novavax. Согласно условиям договора, гарантировано получение 12 млн доз этих двух препаратов.



Вакцина была разрешена для экстренного применения в странах Евросоюза, Великобритании, Индии. Также AstraZeneca зарегистрировали по упрощенной процедуре в Украине.



При этом некоторые европейские страны отказываются от использования данной вакцины для пожилых людей из-за недостаточной информации о воздействии препарата для этой возрастной категории (исследования проводились в группе 18-55 лет).



Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, в Украине планируют вакцинировать препаратом AstraZeneca все категории населения, но в случае получения подтверждающих фактов могут пересмотреть использование для лиц определенного возраста.

