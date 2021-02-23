Одно дерево средней величины за сутки восстанавливает количество кислорода, необходимое для дыхания трех человек. Зеленые насаждения Харькова – это не только украшение города, но и здоровье его жителей. Какие деревья неплохо бы высадить на харьковских улицах, в скверах и дворах?

Липам нужна свобода

Харьков могли бы украсить чинары

Каштаны в Харькове теряют привлекательность



Песчано-солевая смесь убивает деревья

Городские зеленые насаждения успешно поглощают практически все виды химических соединений, загрязняющих окружающую среду, выделяют кислород, предохраняют здания от чрезмерного перегрева, снижают уровень шума, то есть выполняют не только декоративную, но и санитарную, оздоровительную функции. Однако только эстетично размещенные и грамотно высаженные растения способны по-настоящему украсить город и сохранить экологическое здоровье горожан. Несоблюдение технологии может погубить растения не только в течение двух-трех недель, но и через несколько лет, когда они, казалось бы, уже прижились, отмечают специалисты.Лесовод Николай Кухтин – в ужасе от непрофессионального озеленения нашего города. Своим опытом и предложениями он готов поделиться, но не с действующей городской властью, а с народным депутатом Юлией Светличной, которую видит будущим мэром Харькова.– Свое видение по озеленению города я хотел бы рассказать Юлии Светличной – надеюсь, что именно она станет мэром города. Она мне нравится, люди ее хвалят – много делает для области, есть реальные результаты, заботится о людях. К нынешней власти я бы не пошел, а вот Юлии Александровне объяснил бы, как и где правильно высаживать деревья, ухаживать за ними. Ведь на это идут большие деньги, которые вполне можно сэкономить при хозяйском отношении. А она вникает во все вопросы и наверняка проконтролировала бы и этот аспект, – говорит лесовод.По мнению эксперта, посадочный материл в Харькове расходуется нерационально, а из-за неграмотного размещения деревья теряют привлекательность.– Деревья стоят дорого, а сажают их очень густо. Во-первых, идет перерасход посадочного материала. Во-вторых, близко размещенные деревья смыкаются кронами и теряют декоративность. Вот иду я по улице Чеботарской. Раньше там были громадные клены. Их убрали и высадили липы. Но посадили слишком густо. Зачем? Это лишняя работа, лишние затраты на посадочный материал, а он слишком дорогой. Более того, высадили под проводами. А ведь липа – высокорослое дерево и, кстати, долговечное, живет до 800 лет, – говорит Николай Кухтин. – Обрезка тоже производится неграмотно – оставляют сучья, которые потом быстро отрастают, и на следующий год снова приходится резать. Опять ненужные работы, лишние затраты.По словам лесовода Николая Кухтина, высаживать деревья в городе нужно в два-три раза реже.– Расстояние между деревьями зависит от породы, от размера кроны взрослого дерева. Если крона вырастает, например, до десяти метров в диаметре, то расстояние между деревьями должно быть как минимум 15 метров, – говорит специалист.По словам специалиста, для Харькова годится далеко не каждое дерево. Улицы, парки и дворы нашего города, по мнению Николая Кухтина, должны украшать липы, клены, березы, дубы и платаны.– Липа – очень красиво дерево. Но ему нужен простор, тогда оно смотрится просто потрясающе – богатая крона, бурное цветение, неповторимый аромат, – перечисляет специалист. – Хороший вариант – шаровидные клены, но сажать их нужно не так густо, как это практикуется в Харькове, когда они просто смыкаются кронами и вся их красота теряется. Посмотрите, какой красавец шаровидный клен стоит на Сумкой чуть выше оперного театра. Он на свободе, у него шикарная широкая крона – я всегда любуюсь им, когда прохожу мимо.А почему бы не высадить в Харькове грецкий орех? И пусть горожане собирают урожай, предлагает Николай Кухтин.– Это красивейшее дерево, но, опять-таки, ему нужна свобода. Орехи растут только на верхушках веток, а если крона смыкается с другими – все! Там орехов уже нет, – говорит лесовод. – Между прочим, это дерево-долгожитель – живет 300 лет.Николай Кухтин мечтает, чтобы харьковские улицы украшали широколистные исполины с экзотическими плодами.– Платан! Древние греки считали его самым красивым деревом Востока и сажали везде. Я влюбился в это дерево в Ташкенте и Ашхабаде – там платанов очень много. Какие красавцы! Кора у них бывает и оливкового цвета, и с оранжевым оттенком. Листья – крупные, шикарные. Плоды висят в виде шариков, – рассказывает Николай Кухтин. – Платан быстро растет, его крона хорошо очищает атмосферу, мощная корневая система укрепляет почву, дерево неприхотливое, мало болеет.По его словам, есть два вида платанов: западный – из Америки, и восточный, который растет в Средней Азии. Там он называется «чинара».– У нас чинара тоже будет прекрасно себя чувствовать, – уверяет Николай Кухтин, – Но для Харькова это пока редкость. Я видел платан на ул. Пушкинской – на территории лесного института, встречал в саду Шевченко. Его, между прочим, можно размножать черенками. Я привез черенки из Николаевской области и передал в Золочевское лесничество, чтобы их укоренили. Один черенок оставил себе, но у меня он погиб. А в лесничестве деревья принялись – там сейчас прекрасно растут два красивейших платана.Настоящим украшением Харькова могли бы стать дубы, считает Николай Кухтин.– Например дуб красный – такой растет на ул. Клочковской, ближе к станции переливания крови. Или дуб черешчатый. Можно посадить дуб-зимняк. В отличие от своего собрата дуба-летняка, по весне он распускает листья на две-три недели позже, а осенью не спешит с ними расставаться. И раскрашенная осенними красками листва на таком дереве шумит всю зиму, чуть ли не до самой весны. Я такой у себя дома посадил, – делится опытом лесовод.Белые стволы и ажурная крона берез, по мнению специалиста, значительно расширят пространство и придадут городу праздничный вид.– Существует два вида берез – бородавчатая и пушистая. Если провести рукой по молодому побегу бородавчатой березки, он как наждачная бумага – весь в бородавочках. Молодые ветви у такой березы провисают, поэтому ее еще называют плакучей. Выглядит такое дерево очень привлекательно, – рассказывает Николай Кухтин. – Побег пушистой березки – на ощупь гладенький, как будто покрытый пушком. Крона у нее в молодом возрасте стройная, узкая, а с возрастом становится раскидистой.А вот каштаны в Харькове лесовод сажать не рекомендует. Говорит, что в нашем городе они теряют свою привлекательность.– Растет каштан относительно быстро. Очень красивое дерево, но у нас оно теряет свою декоративность – листья желтеют и сохнут. В Харькове их, правда, уже и осталось немного. Наш климат для них не подходит, – говорит Николай Кухтин. – Это дерево приспособлено для теплого умеренного климата. Его родина – Средиземноморье, Восточная Азия и Атлантическое побережье США.Николай Кухнин замечает, что песчано-солевая смесь, которой сейчас обильно посыпают тротуары и проезжие части в городе, может стать настоящей погибелью для деревьев.– Вся эта соль накапливается в почве. И если концентрация небольшая, для деревьев это может быть даже полезно. А вот если переизбыток – для дерева это погибель, – предупреждает специалист.Он пояснил, что почва состоит из питательного для дерева раствора, в который, в частности, входят и соли. Подобный раствор находится и в дереве, но его концентрация гораздо больше. За счет этого возникает явление осмоса – дерево высасывает полезные вещества из почвы. Если же концентрация раствора в почве превышает ту, что в дереве, – происходит обратный процесс.– Почва вытягивает все полезные вещества из дерева, и оно погибает. Самый известный способ загубить дерево – обильно посыпать его солью, – говорит Николай Кухтин.