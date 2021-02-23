Одно дерево средней величины за сутки восстанавливает количество кислорода, необходимое для дыхания трех человек. Зеленые насаждения Харькова – это не только украшение города, но и здоровье его жителей. Какие деревья неплохо бы высадить на харьковских улицах, в скверах и дворах?Городские зеленые насаждения успешно поглощают практически все виды химических соединений, загрязняющих окружающую среду, выделяют кислород, предохраняют здания от чрезмерного перегрева, снижают уровень шума, то есть выполняют не только декоративную, но и санитарную, оздоровительную функции. Однако только эстетично размещенные и грамотно высаженные растения способны по-настоящему украсить город и сохранить экологическое здоровье горожан. Несоблюдение технологии может погубить растения не только в течение двух-трех недель, но и через несколько лет, когда они, казалось бы, уже прижились, отмечают специалисты.
Лесовод Николай Кухтин – в ужасе от непрофессионального озеленения нашего города. Своим опытом и предложениями он готов поделиться, но не с действующей городской властью, а с народным депутатом Юлией Светличной, которую видит будущим мэром Харькова.
– Свое видение по озеленению города я хотел бы рассказать Юлии Светличной – надеюсь, что именно она станет мэром города. Она мне нравится, люди ее хвалят – много делает для области, есть реальные результаты, заботится о людях. К нынешней власти я бы не пошел, а вот Юлии Александровне объяснил бы, как и где правильно высаживать деревья, ухаживать за ними. Ведь на это идут большие деньги, которые вполне можно сэкономить при хозяйском отношении. А она вникает во все вопросы и наверняка проконтролировала бы и этот аспект, – говорит лесовод.
По мнению эксперта, посадочный материл в Харькове расходуется нерационально, а из-за неграмотного размещения деревья теряют привлекательность.
– Деревья стоят дорого, а сажают их очень густо. Во-первых, идет перерасход посадочного материала. Во-вторых, близко размещенные деревья смыкаются кронами и теряют декоративность. Вот иду я по улице Чеботарской. Раньше там были громадные клены. Их убрали и высадили липы. Но посадили слишком густо. Зачем? Это лишняя работа, лишние затраты на посадочный материал, а он слишком дорогой. Более того, высадили под проводами. А ведь липа – высокорослое дерево и, кстати, долговечное, живет до 800 лет, – говорит Николай Кухтин. – Обрезка тоже производится неграмотно – оставляют сучья, которые потом быстро отрастают, и на следующий год снова приходится резать. Опять ненужные работы, лишние затраты.
По словам лесовода Николая Кухтина, высаживать деревья в городе нужно в два-три раза реже.
– Расстояние между деревьями зависит от породы, от размера кроны взрослого дерева. Если крона вырастает, например, до десяти метров в диаметре, то расстояние между деревьями должно быть как минимум 15 метров, – говорит специалист.
Липам нужна свобода
По словам специалиста, для Харькова годится далеко не каждое дерево. Улицы, парки и дворы нашего города, по мнению Николая Кухтина, должны украшать липы, клены, березы, дубы и платаны.
– Липа – очень красиво дерево. Но ему нужен простор, тогда оно смотрится просто потрясающе – богатая крона, бурное цветение, неповторимый аромат, – перечисляет специалист. – Хороший вариант – шаровидные клены, но сажать их нужно не так густо, как это практикуется в Харькове, когда они просто смыкаются кронами и вся их красота теряется. Посмотрите, какой красавец шаровидный клен стоит на Сумкой чуть выше оперного театра. Он на свободе, у него шикарная широкая крона – я всегда любуюсь им, когда прохожу мимо.
А почему бы не высадить в Харькове грецкий орех? И пусть горожане собирают урожай, предлагает Николай Кухтин.
– Это красивейшее дерево, но, опять-таки, ему нужна свобода. Орехи растут только на верхушках веток, а если крона смыкается с другими – все! Там орехов уже нет, – говорит лесовод. – Между прочим, это дерево-долгожитель – живет 300 лет.
Харьков могли бы украсить чинары
Николай Кухтин мечтает, чтобы харьковские улицы украшали широколистные исполины с экзотическими плодами.
– Платан! Древние греки считали его самым красивым деревом Востока и сажали везде. Я влюбился в это дерево в Ташкенте и Ашхабаде – там платанов очень много. Какие красавцы! Кора у них бывает и оливкового цвета, и с оранжевым оттенком. Листья – крупные, шикарные. Плоды висят в виде шариков, – рассказывает Николай Кухтин. – Платан быстро растет, его крона хорошо очищает атмосферу, мощная корневая система укрепляет почву, дерево неприхотливое, мало болеет.
По его словам, есть два вида платанов: западный – из Америки, и восточный, который растет в Средней Азии. Там он называется «чинара».
– У нас чинара тоже будет прекрасно себя чувствовать, – уверяет Николай Кухтин, – Но для Харькова это пока редкость. Я видел платан на ул. Пушкинской – на территории лесного института, встречал в саду Шевченко. Его, между прочим, можно размножать черенками. Я привез черенки из Николаевской области и передал в Золочевское лесничество, чтобы их укоренили. Один черенок оставил себе, но у меня он погиб. А в лесничестве деревья принялись – там сейчас прекрасно растут два красивейших платана.
Каштаны в Харькове теряют привлекательность
Настоящим украшением Харькова могли бы стать дубы, считает Николай Кухтин.
– Например дуб красный – такой растет на ул. Клочковской, ближе к станции переливания крови. Или дуб черешчатый. Можно посадить дуб-зимняк. В отличие от своего собрата дуба-летняка, по весне он распускает листья на две-три недели позже, а осенью не спешит с ними расставаться. И раскрашенная осенними красками листва на таком дереве шумит всю зиму, чуть ли не до самой весны. Я такой у себя дома посадил, – делится опытом лесовод.
Белые стволы и ажурная крона берез, по мнению специалиста, значительно расширят пространство и придадут городу праздничный вид.
– Существует два вида берез – бородавчатая и пушистая. Если провести рукой по молодому побегу бородавчатой березки, он как наждачная бумага – весь в бородавочках. Молодые ветви у такой березы провисают, поэтому ее еще называют плакучей. Выглядит такое дерево очень привлекательно, – рассказывает Николай Кухтин. – Побег пушистой березки – на ощупь гладенький, как будто покрытый пушком. Крона у нее в молодом возрасте стройная, узкая, а с возрастом становится раскидистой.
А вот каштаны в Харькове лесовод сажать не рекомендует. Говорит, что в нашем городе они теряют свою привлекательность.
– Растет каштан относительно быстро. Очень красивое дерево, но у нас оно теряет свою декоративность – листья желтеют и сохнут. В Харькове их, правда, уже и осталось немного. Наш климат для них не подходит, – говорит Николай Кухтин. – Это дерево приспособлено для теплого умеренного климата. Его родина – Средиземноморье, Восточная Азия и Атлантическое побережье США.
Песчано-солевая смесь убивает деревья
Николай Кухнин замечает, что песчано-солевая смесь, которой сейчас обильно посыпают тротуары и проезжие части в городе, может стать настоящей погибелью для деревьев.
– Вся эта соль накапливается в почве. И если концентрация небольшая, для деревьев это может быть даже полезно. А вот если переизбыток – для дерева это погибель, – предупреждает специалист.
Он пояснил, что почва состоит из питательного для дерева раствора, в который, в частности, входят и соли. Подобный раствор находится и в дереве, но его концентрация гораздо больше. За счет этого возникает явление осмоса – дерево высасывает полезные вещества из почвы. Если же концентрация раствора в почве превышает ту, что в дереве, – происходит обратный процесс.
– Почва вытягивает все полезные вещества из дерева, и оно погибает. Самый известный способ загубить дерево – обильно посыпать его солью, – говорит Николай Кухтин.