Харьковские спортсмены завоевали золотые медали на чемпионате Украины по стрельбе из лука, который прошел в Черкассах.

Соревнования проходили среди кадетов 2004-2006, 2007 г.р. и младше. В них приняли участие спортсмены из 14 областей Украины. Участники соревновались в категории «классический лук».В личном первенстве среди кадеток 2004-2006 г.р. чемпионкой Украины стала харьковчанка Ирина Ярмак. Второе место заняла львовянка Анна-Мария Грэм, третье - Полина Ткаченко из Одесской области.Среди кадетов в личном первенстве бронзовую медаль завоевал харьковчанин Иван Шестаченко. Еще одну бронзовую медаль в категории младших кадетов 2007 г.р. получил Виталий Царегородцев.В командном первенстве среди кадеток 2004-2006 г.р. победила команда «Харьков-1» в составе Ирины Ярмак, Софии Постельняк и Кристины Косяченко. Они одержали победу над командами из Львова и Черновцов. Среди кадетов харьковчане Никита Дорошенко, Никита Дюняшев и Иван Шестаченко стали серебряными призерами.