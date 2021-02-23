Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«В харьковской больнице скончалась женщина, которая была в коме после аварии на проспекте Науки.Напомним, ДТП случилось еще в ноябре прошлого года. Автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился 22-летний гражданин Египта, снес пешеходов, стоявших на островке безопасности. Их доставили в больницу. Одного из пациентов после оказания помощи отпустили домой, затем медики прооперировали 10-летнего мальчика. Еще одна женщина впала в кому, и не приходила в сознание на протяжении четырех месяцев. Сегодня стало известно, что она скончалась», сказано в сообщении канала.