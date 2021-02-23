В Министерстве инфраструктуры намерены повысить цены на железнодорожные билеты. В частности, планируется начать так называемую легкую индексацию – на 2% каждый месяц начиная с марта.

Однако насколько легкой она будет для обычного пассажира – большой вопрос, считают в Блоке Светличной «Разом!».– В условиях уменьшения доходов людей и значительного роста цен на первоочередные продукты питания правительство продолжает поднимать цены. Это в значительной мере ударит по социально уязвимым группам населения, – говорят представители политсилы. – При этом «Укрзалізниця» сохраняет сверхвысокие зарплаты для своих топ-чиновников. – Отдельно следует отметить, что на фоне рекламы и призывов власти путешествовать по Украине повышение цен на пассажирские перевозки не станет поддержкой внутреннего туризма, а наоборот – значительно снизит уровень активности в этой сфере.Цена должна быть адекватной возможностям людей. Такая «легкая индексация» – это тяжелый удар по украинцам, который вызовет отрицательный экономический эффект, уверены в Блоке Светличной «Разом!».