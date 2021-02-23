В Харькове водитель Tesla с признаками алкогольного опьянения предлагал патрульным взятку в пять тысяч гривен.

Как сообщили в патрульной полиции, 22 февраля около 20 часов вечера к правоохранителям обратился харьковчанин и сообщил, что водитель автомобиля Tesla находится за рулем в нетрезвом состоянии.На ул. Полтавский Шлях патрульные обнаружили и остановили указанный автомобиль. Во время общения патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти тест."Мужчина явно не желал проходить освидетельствование на состояние опьянения, неоднократно предлагал патрульным неправомерную выгоду в сумме 5000 гривен. Патрульные предупреждали гражданина об уголовной ответственности за предложение взятки. Однако водитель не реагировал на предупреждения и положил в карман патрульного 10 купюр номиналом 500 гривен", - говорится в сообщении.Патрульные немедленно вызвали следственно-оперативную группу, а водителю элитного электрокара все же пришлось пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результат - 0,68 промилле алкоголя в крови. На водителя автомобиля Tesla патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП.