По состоянию на 23 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 55 601 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 82 013 случаев заболевания COVID-19, 4 516 человек находятся под медицинским наблюдением, 75 954 пациента выздоровели, 1 543 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 23 февраля в Украине зафиксировано 4 182 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 311 844 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 25 309 человек умерли, 1 151 777 - выздоровели.