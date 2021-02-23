Вождь индейского народа чероки Чак Хоскин-старший потребовал от автопроизводителя Jeep прекратить использование Cherokee в названии автомобиля.Об этом 23 февраля сообщил телеканал CNN.
– Я полагаю, наша страна находится в таком возрасте, когда компании должны прекратить использовать коренные американские наименования, рисунки и названия тотемных животных для их продукции. Нам не делает чести, когда наше наименование прикручено к борту автомобиля, – заявил Хоскин.
В интервью телеканалу вождь отметил, что чероки не пойдут ни на какие договоренности, в результате которых Jeep смог бы далее использовать их наименование.
– Это – самое дорогое для нас, это часть нашей идентичности, – подчеркнул Хоскин.
Напомним, автомобили марки Jeep Cherokee выпускались с 1974 года по 2001 года, а Jeep Grand Cherokee – с 1993 года.
В 2013 году Jeep вновь выпустила автомобиль под названием Cherokee.