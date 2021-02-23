Автомобиль УАЗ, набитый контрабандными товарами, остановили неподалеку от границы с РФ.

Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Во время патрулирования государственной границы возле села Миловое пограничный наряд заметил признаки пребывания неизвестных. В ходе дальнейшей проверки местности пограничники обнаружили также автомобиль УАЗ, доверху груженый ящиками с банками смеси для курения кальяна. Продукция была маркирована российскими акцизными марками. Всего в УАЗе оказалось 1200 банок курительной смеси на сумму около 440 000 гривен.



В машине также находились четверо мужчин. Пограничникам они рассказали, что их якобы попросили за денежное вознаграждение незаконно перевезти партию товара из России в Украину.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима задержанным грозит административная ответственность.

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