Автомобиль УАЗ, набитый контрабандными товарами, остановили неподалеку от границы с РФ.

Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.Во время патрулирования государственной границы возле села Миловое пограничный наряд заметил признаки пребывания неизвестных. В ходе дальнейшей проверки местности пограничники обнаружили также автомобиль УАЗ, доверху груженый ящиками с банками смеси для курения кальяна. Продукция была маркирована российскими акцизными марками. Всего в УАЗе оказалось 1200 банок курительной смеси на сумму около 440 000 гривен.В машине также находились четверо мужчин. Пограничникам они рассказали, что их якобы попросили за денежное вознаграждение незаконно перевезти партию товара из России в Украину.За попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима задержанным грозит административная ответственность.