Автомобиль УАЗ, набитый контрабандными товарами, остановили неподалеку от границы с РФ.Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Во время патрулирования государственной границы возле села Миловое пограничный наряд заметил признаки пребывания неизвестных. В ходе дальнейшей проверки местности пограничники обнаружили также автомобиль УАЗ, доверху груженый ящиками с банками смеси для курения кальяна. Продукция была маркирована российскими акцизными марками. Всего в УАЗе оказалось 1200 банок курительной смеси на сумму около 440 000 гривен.
В машине также находились четверо мужчин. Пограничникам они рассказали, что их якобы попросили за денежное вознаграждение незаконно перевезти партию товара из России в Украину.
За попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима задержанным грозит административная ответственность.